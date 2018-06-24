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Садальский рассказал о скандале с Канделаки
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Садальский рассказал о скандале с Канделаки 

Russianshowbiz.info 24 июня 2018
Фото: ТАСС
Известный актер Станислав Садальский опубликовал в Инстаграме информацию о том, что Тина Канделаки уйдет с поста генерального продюсера канала "Матч ТВ".
Садальский ссылается на телеграмм-канал "Двойная сплошная", где впервые появилась такая информация. Станислав проиллюстрировал новость коллажем из откровенных журнальных обложек с Канделаки.
Актер уверен, что именно из-за грядущего увольнения в дни ЧМ-2018 Тина не болеет на трибунах, а наслаждается размеренной жизнью в Лондоне. Садальский заметил, что такое поведение достаточно странно для руководителя спортивного канала.
"Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем", — выразил свое мнение Садальский и добавил, что все попытки Канделаки и ее мужа "продавить" через главу Ростеха Сергея Чемезова финансирование канала "Матч ТВ" провалились.
За три года существования канал не только не принес прибыли, но и потерпел убытки на 5 миллиардов рублей.
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