Садальский рассказал о скандале с Канделаки

Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 23 Июн 2018 в 6:26 PDT Садальский ссылается на телеграмм-канал "Двойная сплошная", где впервые появилась такая информация. Станислав проиллюстрировал новость коллажем из откровенных журнальных обложек с Канделаки.

Актер уверен, что именно из-за грядущего увольнения в дни ЧМ-2018 Тина не болеет на трибунах, а наслаждается размеренной жизнью в Лондоне. Садальский заметил, что такое поведение достаточно странно для руководителя спортивного канала.

"Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем", — выразил свое мнение Садальский и добавил, что все попытки Канделаки и ее мужа "продавить" через главу Ростеха Сергея Чемезова финансирование канала "Матч ТВ" провалились.

За три года существования канал не только не принес прибыли, но и потерпел убытки на 5 миллиардов рублей.