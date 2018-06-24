Заболевшая Ардова обратилась к поклонникам

Анна Ардова попросила поклонников не беспокоиться о ней

В своем Instagram артистка опубликовала видео, которое подтверждает, что она жива и здорова. Дети звезды находятся рядом с мамой.

Накануне в средствах массой информации появилась информация, что у актрисы Анны Ардовой проблемы со здоровьем, и она перенесла срочную операцию. Позже пресс-служба театра им. Маяковского опровергла столь жесткие слухи.

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova) 23 Июн 2018 в 8:20 PDT По словам пресс-атташе театра Олеси Вартановой, артистка находится просто на плановом лечении. На этой неделе в репетициях она не задействована. Тем не менее, многочисленных поклонников обеспокоило известие о болезни актрисы.

Но несколько часов назад Анна Ардова опубликовала на своей странице в Instagram видеообращение, в котором она успокоила своих поклонников: «У меня все хорошо! Не волнуйтесь, всех люблю!». На ролике вместе с актрисой в объектив камеры улыбаются ее дети — сын Антон и дочь Софья.