Заболевшая Ардова обратилась к поклонникам

В своем Instagram артистка опубликовала видео, которое подтверждает, что она жива и здорова. Дети звезды находятся рядом с мамой.
Накануне в средствах массой информации появилась информация, что у актрисы Анны Ардовой проблемы со здоровьем, и она перенесла срочную операцию. Позже пресс-служба театра им. Маяковского опровергла столь жесткие слухи.
По словам пресс-атташе театра Олеси Вартановой, артистка находится просто на плановом лечении. На этой неделе в репетициях она не задействована. Тем не менее, многочисленных поклонников обеспокоило известие о болезни актрисы.
Но несколько часов назад Анна Ардова опубликовала на своей странице в Instagram видеообращение, в котором она успокоила своих поклонников: «У меня все хорошо! Не волнуйтесь, всех люблю!». На ролике вместе с актрисой в объектив камеры улыбаются ее дети — сын Антон и дочь Софья.
Подписчики обрадовались. «Мы вас любим», «Это очень хорошо, что вы в порядке», «Вы прекрасны», «Ардова появилась на просторах инета, значит все точно хорошо», «Здоровья вам и вашей семье!», «Радуйте нас своим талантом и хорошим настроением!», — написали они, — сообщает eg.ru.