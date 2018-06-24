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Заболевшая Ардова обратилась к поклонникам
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Анна Ардова попросила поклонников не беспокоиться о ней 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В своем Instagram артистка опубликовала видео, которое подтверждает, что она жива и здорова. Дети звезды находятся рядом с мамой.
Накануне в средствах массой информации появилась информация, что у актрисы Анны Ардовой проблемы со здоровьем, и она перенесла срочную операцию. Позже пресс-служба театра им. Маяковского опровергла столь жесткие слухи.
По словам пресс-атташе театра Олеси Вартановой, артистка находится просто на плановом лечении. На этой неделе в репетициях она не задействована. Тем не менее, многочисленных поклонников обеспокоило известие о болезни актрисы.
Но несколько часов назад Анна Ардова опубликовала на своей странице в Instagram видеообращение, в котором она успокоила своих поклонников: «У меня все хорошо! Не волнуйтесь, всех люблю!». На ролике вместе с актрисой в объектив камеры улыбаются ее дети — сын Антон и дочь Софья.
Подписчики обрадовались. «Мы вас любим», «Это очень хорошо, что вы в порядке», «Вы прекрасны», «Ардова появилась на просторах инета, значит все точно хорошо», «Здоровья вам и вашей семье!», «Радуйте нас своим талантом и хорошим настроением!», — написали они, — сообщает eg.ru.
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