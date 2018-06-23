Гордон отметила победу над Казаченко

Катя Гордон отметила победу над Вадимом Казаченко

Как правозащитник и владелец компании «Гордон и сыновья», Катя испытала гордость, когда все-таки одержала победу над российским певцом Вадимом Казаченко

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon) 22 Июн 2018 в 2:20 PDT Гордон представляла в многочисленных судебных разбирательствах интересы законной жены исполнителя — Ольги.

Катя сообщила своим подписчикам, что Казаченко проиграл все суды с ее компанией и теперь пытается выставить «Гордон и сыновья» ненадежной организацией. Пиар агент певца старается найти и привести на радо эфиры сомнительных свидетелей, заявляющих на всю страну, что Гордон обманывает и обирает людей. Дело даже доходил до оскорбления детей Екатерины.

По словам самой владелицы юридической компании, такое поведение ее нисколько не расстраивает. Гордон решила не обращать внимания на своих ненавистников и в свете победы побаловала себя шоппингом. Подписчики заметили, что успех в подобном деле Кате был изначально гарантирован: «Дело-то простое. Все предельно ясно, смешно было бы не выиграть. Если бы выиграли Амати с Казаченко, тогда точно можно было бы сказать, что мир сошел с ума».