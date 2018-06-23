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Гордон отметила победу над Казаченко
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Катя Гордон отметила победу над Вадимом Казаченко 

Russianshowbiz.info 23 июня 2018
Фото: Instagram
Как правозащитник и владелец компании «Гордон и сыновья», Катя испытала гордость, когда все-таки одержала победу над российским певцом Вадимом Казаченко.
Гордон представляла в многочисленных судебных разбирательствах интересы законной жены исполнителя — Ольги.
Катя сообщила своим подписчикам, что Казаченко проиграл все суды с ее компанией и теперь пытается выставить «Гордон и сыновья» ненадежной организацией. Пиар агент певца старается найти и привести на радо эфиры сомнительных свидетелей, заявляющих на всю страну, что Гордон обманывает и обирает людей. Дело даже доходил до оскорбления детей Екатерины.
По словам самой владелицы юридической компании, такое поведение ее нисколько не расстраивает. Гордон решила не обращать внимания на своих ненавистников и в свете победы побаловала себя шоппингом. Подписчики заметили, что успех в подобном деле Кате был изначально гарантирован: «Дело-то простое. Все предельно ясно, смешно было бы не выиграть. Если бы выиграли Амати с Казаченко, тогда точно можно было бы сказать, что мир сошел с ума».
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