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Бледанс в купальнике сразила наповал
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«Роскошная женщина»: пляжный выход Эвелины Бледанс впечатлил поклонников 

Teleprogramma.pro 23 июня 2018
Фото: GLOBALLOOK.COM
Вид телеведущей в ярком купальнике сражает наповал — и никакого фотошопа!
Около месяца назад Эвелина Бледанс опубликовала в Инстаграме свою фотографию в бикини. Тогда фигуру телеведущей назвали идеальной, но женщину все-таки заподозрили в применении фотошопа. По мнению некоторых комментаторов, талия 49-летней женщины на снимке выглядит слишком узкой, а кожа — чересчур глянцевой.
И вот сейчас Бледанс выложила в микроблог фото, о котором можно с уверенностью сказать, что обработка здесь не потребовалась. Яркий слитный купальник очень идет телеведущей и подчеркивает естественную красоту ее фигуры (к слову, действительно великолепной, особенно для возраста ее обладательницы).
«Жар-птица Бледанс», — подписала фото Эвелина.
Поклонники остались в восторге от этой «жар-птицы». «Роскошная женщина», «Как по мне, так глаз не отвести», «Шикарна», «Просто богиня», — засыпали ведущую комплиментами. «Вот теперь — совсем другое дело. Теперь все нравится», — написали некоторые, намекая на то, что предыдущие пляжные фото были, по их мнению, обработаны в фотошопе, а нынешние натуральны.
«Как можно в ваши годы так о… нно (великолепно) выглядеть?!» — задался вопросом один из подписчиков.
Конечно, не обошлось без скептиков. «Уже не та, что раньше», «Хватит молодиться», «Какой-то неудачный купальник. Испортил красивую фигуру», — так пренебрежительно высказались некоторые.
Но большинство сошлось в одном: слитный купальник очень идет телеведущей. Предыдущая пляжная фотография, опубликованная Эвелиной два дня назад, такого восторга не вызвала. Звезде написали, что она «немного поправилась», что «расцветка купальника не идет» и «цвет волос стремный».
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