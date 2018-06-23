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Билан испугал «коллективную бабулю»
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Дергающийся Билан испугал народ 

Дни.ру 2 часа назад
Дима Билан опубликовал на своей странице в Instagram короткий ролик, в котором он слушает песню исполнителя Vougal "Обещания" и активно "подтанцовывает" треку своим лицом. Это стало поводом подписчикам певца испугаться за психическое состояние артиста.
Как шутят сетевые остряки, подписчики Димы Билана успели превратиться в "коллективную бабулю", которая пристально следит за своим внучком и даже в самом невинном жесте готова увидеть признак какой-нибудь страшной болезни. Ситуацию обостряет тот факт, что певец не только сильно похудел, но и действительно умудрился слечь с воспалением легких.
Теперь же пользователи Сети, то ли в шутку, то ли всерьез, начинают подозревать, что привыкший к насыщенному графику Дима Билан начинает сходить с ума из-за постельного режима. Поводом для их сомнений стал короткий ролик. который певец загрузил на свою страницу в Instagram. На записи он слушает трек "Обещания" и активно шевелит лицом под музыку. "Просто оставлю здесь! По душе Музыка этой команды и артиста Vougal", — отметил Билан.
Впрочем, сторонники теории о том, что Дима Билан теряет психическую стабильность, оказались в меньшинстве. Большая же часть поклонников певца с восторгом отнеслись к ролику. "Игра глазами!👀👍🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Брови…))", "Танец 🔥 это выкрутился, когда вроде постельный режим а не танцевать невозможно))", "Классно играете глазами и бровями!", — делились своими впечатлениями от увиденного подписчики.
Одобрили они не только лицевую хореографию, но и музыкальный вкус артиста. Они согласились, что песня "Обещания" отлично звучит, а уж в таком сопровождении и вовсе заслуживает быть увековеченной.
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