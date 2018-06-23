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Снимок Навки рассорил подписчиков
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Снимок Татьяны Навки из Крыма рассорил ее подписчиков 

Teleprogramma.pro 23 июня 2018
Фото: Instagram
Татьяна Навка сейчас отдыхает в Крыму. Она уже успела посетить Ялту, Симеиз и другие города. Спортсменка публикует снимки с отдыха, она позирует на фоне отвесных скал, моря и у памятников. Большинство подписчиков Навки оставляют восторженные отзывы. Однако один комментарий вызвал бурю негодования у других фолловер, разгорелась дискуссия.
«Вы, наверное, в Крым как положено через Украину приехали?», — язвительно заметила одна из подписчиц Навки. Сама спортсменка на выпад никак не ответила, зато ее поклонники поставили на место комментатора. «Зачем? У нас в свой Крым своя дорога есть))», «Успокойтесь уже наконец. К Украине по ошибке присоединили из-за коммуникаций. Так за все годы ни копейки не вложили. Вспомните аэропорт какой был? Там так и остался СССР. Россия своё забрала», «Крым уже как пятый год российский. Чему мы крымчане очень рады. И дорога у нас одна. Через наш крымский мост», — написали в ответ поклонники Татьяны.
Напомним, присоединение Крыма к России состоялось в марте 2014 года, а в мае этого года был открыт Крымский мост, по которому из России можно попасть в Крым, минуя Украину.
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