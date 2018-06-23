Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа

Бывшая участница «Дома-2» найдена мертвой в Москве

Москве бывшая участница телепроекта «Дом-2» 24-летняя Анастасия Тарасюк выпала с 19-го этажа элитного жилого комплекса «Золотые ключи» на Минской улице. Правоохранители склоняются к тому, что произошел несчастный случай: девушка просто поднялась полюбоваться видом и сорвалась вниз. Известно, что незадолго до трагедии Анастасия тяжело болела. К тому же она состояла на учете и лечилась от алкогольной зависимости.

В Москве погибла бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Тарасюк — 24-летняя телезвезда выпала с 19-го этажа элитного жилого комплекса «Золотые ключи» на Минской улице, передает ФАН.

По словам очевидцев, перед падением девушка долго стояла на последнем балконе высотки. Прохожие сообщили об этом консьержу, но предотвратить трагедию не удалось.

«Я вызывал «скорую», полицию, службу спасения. Но пока я бежал, уже все произошло, буквально несколько секунд каких-то не успел», — рассказал один из очевидцев.

Удар об асфальт был настолько сильный, что опознать тело удалось далеко не сразу. Сначала, было предположение, что это уборщица дома. Однако, затем Тарасюк опознали по татуировке.

Никаких следов борьбы или предсмертных записок в квартире погибшей не обнаружили. По словам подруг, квартиру в этом доме на третьем этаже Тарасюк снимал любовник, который был женат. При этом в ближайшие дни пара любовников должна была улететь на отдых, передает РЕН-ТВ.

Известно, что незадолго до трагедии Анастасия тяжело болела — не могла вставать, месяц лежала в больнице. К тому же она состояла на учете и лечилась от алкогольной зависимости.

Подруга погибшей звезды Кристина рассказала, что виделась с Тарасюк около двух дней назад. В среду они переписывались и собирались встретиться.

«Мы общались позавчера. Она предложила встретиться в ресторане, перенесли на пятницу. Мы должны были быть сегодня на связи. Она была счастливой, беззаботной. У нее был любовник, женатый мужчина, который ей снимал квартиру, оплачивал все. Она радовалась», — пояснила Кристина.

Анастасия проживала в квартире одна вместе со своим йоркширским терьером и на всех производила только положительное впечатление.

Днем 22 июня Анастасия вышла в домашней одежде в подъезд и поднялась на 19-й этаж. После падения на лестничной клетке были обнаружены ее сотовый телефон, сигареты и зажигалка. Правоохранители склоняются к тому, что произошел несчастный случай: девушка просто поднялась полюбоваться видом и сорвалась вниз.

Предыдущий ее бойфренд Альберт Резин рассказал подробности из жизни звезды «Дома-2», передает StarHit

«После проекта у нее возникла депрессия. Настя не знала, чем заниматься, кем работать. Она надеялась, что приехала в Москву, и сразу будет роскошная жизнь. Два с половиной месяца мы встречались, она жила в моей квартире. Потом работала моделью, ну, как моделью… Настя в эскорте работала, на самом деле. Грубо говоря, проституткой. Из-за этого я с ней расстался», — признался Альберт.

Резин добавил, что запрещал Тарасюк заниматься проституцией, но его слова не возымели действия.

«Она летала по странам, спала за деньги. Настя давно принимала наркотики, успокоительные, любила покурить травку, но я против всего этого. Я постоянно с ней ругался, у нас были скандалы из-за этого.

Не видел я ее давно, где-то год. Месяц назад мы созванивались, она говорила о переезде, у нее опять началась депрессия. Так и не получилось ее увидеть, она опять говорила, что в депрессии. Я так понял: она так и не слезла с этой темы и продолжала заниматься проституцией. Когда я ее спрашивал: «Откуда деньги? Там же недешево снять жилье» Она отвечала, что занимается все тем же, обещала потом рассказать. Она и в агентствах состояла, и индивидуально», — подчеркнул ее бывший бойфренд.

По словам Резина, Анастасия приехала в Москву из Новосибирска . Девушка ничего не рассказывала о прошлой жизни. Экс-бойфренд Тарасюк сообщил, что она мечтала покинуть Россию

«Она ничего не говорила о родителях, как я понял, у них отношения были натянутые. Мы жили вместе, но я все равно узнавал, что она спала с разными мужиками, стариками.

Хотя я ее обеспечивал. Настя говорила, что для нее — это как азарт. Какой-то интерес, хотела большего от жизни. Она мечтала жить за границей, на островах, отдыхать и не работать. Лежать на пляже. Я ее предупреждал, что такая веселая жизнь ничем хорошим не заканчивается, как правило. Мало у кого она долго длится. Но все равно. Конечно, я приношу соболезнования. Потому что все-таки с человеком был хорошо знаком, близко. Это меня огорчило. Ужасно», — подытожил Резин.