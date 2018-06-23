Поклонники подняли на смех Глюк’oZу

Поклонники посмеялись над откровенным фото Глюк’oZы

Знаменитая российская певица Глюк’oZа поделилась с поклонниками откровенной черно-белой фотографией в лесу. И спросила: «Отгадайте, о чем думаю?»

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 22 Июн 2018 в 8:52 PDT

Этот вопрос не поставил подписчиков в тупик, они честно на него ответили. Правда, не всем хватило чувства юмора. «А есть, чем думать?», «О метле, чтобы улететь в свой старый замок с приведениями», «Мысли о лешем», «Ну, где же серый?», «О власти!», «О Шнуре?» «О футболе?», «О Чикатило? Из кустов выпрыгнет, а тут вы», «И зачем я так нарядилась для прогулки по лесу?», «Куст немного колет все же», «На руинах шалаша после бурной ночи: Милый, где ты?», «Сесть на пенек, съесть пирожок», «А где же грибы!?», — написали они.

Поклонники также сообщили певице, что мать двоих детей могла бы вести себя и поскромнее. Но некоторым фанатам фотография все же понравилась: «Встретишь такую девушку в лесу, позабудешь обо всем на свете»