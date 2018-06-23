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«Ткани не хватило»: у Серябкиной вывалилась грудь
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«Ткани не хватило»: горячая Серябкина показала вываливающуюся грудь 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: instagram
Солистка группы Serebro Ольга Серябкина шокировала поклонников экстравагантным купальником. Крошечный наряд не оставлял простора для воображения.
Брюнетка опубликовала в своем Instagram несколько фото с пляжа.
"Мы в Сен-Тропе☀ А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала артистка под снимком.
Ольга стоит на фоне золотого песка и деревьев. Звезда облачена в цельный желтый купальник. Подписчиков ошарашил необычный крой наряда Сеябкиной: он закрывал бока часть груди, которая так и норовила вывалиться, и промежность. Многие решили, что красотка перепутала зад и перед изделия.
"Модет задом на перед одела?😅😊", "ткани не хватило", "Уж тогда просто в трусах ходили бы, без лифчиков. Как индейцы в Африке. Возврат в прошлое идет.. ", "Баба огонь", "С таким купальником! Можно и без купальника;)", "В магазин Тебе за купальником👙! Чтобы по размеру был😁😁😁", "Маловат купальник не?)🤗", "Уж сразу б голой))) чем такое одевать 🙄", "Емае сразу бы голая фотолась. Фигура класс. Но купальник ужас", — писали ошарашенные пользователи Сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).
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