«Ткани не хватило»: у Серябкиной вывалилась грудь

«Ткани не хватило»: горячая Серябкина показала вываливающуюся грудь

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина шокировала поклонников экстравагантным купальником. Крошечный наряд не оставлял простора для воображения.

Брюнетка опубликовала в своем Instagram несколько фото с пляжа.

"Мы в Сен-Тропе☀ А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала артистка под снимком.

Ольга стоит на фоне золотого песка и деревьев. Звезда облачена в цельный желтый купальник. Подписчиков ошарашил необычный крой наряда Сеябкиной: он закрывал бока часть груди, которая так и норовила вывалиться, и промежность. Многие решили, что красотка перепутала зад и перед изделия.