Погибшую звезду «Дома-2» уличили в проституции

Бывший возлюбленный трагически погибшей звезды "Дома-2" Анастасии Тарасюк Альберт Резин рассказал пикантные подробности ее жизни. По словам молодого человека, Настя занималась проституцией.

С Альбертом девушка встречалась после того, как ушла из "Дома-2". По словам парня, уже тогда у нее возникла депрессия.

"Настя не знала, чем заниматься, кем работать. Она надеялась, что приехала в Москву, и сразу будет роскошная жизнь. Два с половиной месяца мы встречались, она жила в моей квартире", — цитирует Резина StarHit. "Потом работала моделью, ну, как моделью… Настя в эскорте работала, на самом деле. Грубо говоря, проституткой. Из-за этого я с ней расстался", — признался парень.

Кроме того, бывший возлюбленный звезды телешоу рассказал, что девушка принимала наркотики и успокоительные, но ему подобные ее пристрастия были не по душе.

"Я постоянно с ней ругался, у нас были скандалы из-за этого", — поделился Альберт.

По словам Резина, Настя мечтала о красивой, обеспеченной и веселой жизни. Якобы, она не хотела работать, ей хотелось много путешествовать и развлекаться. В Москву за лучшей жизнью девушка приехала из Новосибирска . Но столичная жизнь оказалась жестокой.

Девушка ничего не рассказывала о прошлой жизни. Экс-бойфренд Тарасюк сообщил, что она мечтала покинуть Россию

"Она мечтала жить за границей, на островах, отдыхать и не работать. Лежать на пляже. Я ее предупреждал, что такая веселая жизнь ничем хорошим не заканчивается, как правило… Они ничего не говорила о родителях, как я понял, у них отношения были натянутые", — рассказал молодой человек.

По словам Альберта, они не виделись год. Но месяц назад созванивались. Тогда девушка говорила о переезде, у нее опять началась депрессия. Резин отметил, что Тарасюк так и не бросила занятия проституцией. "Она отвечала, что занимается все тем же, обещала потом рассказать. Она и в агентствах состояла, и индивидуально", — поделился Альберт.

Парень признался, что смерть Насти стала для него шоком.

"Конечно, я приношу соболезнования. Потому что все-таки с человеком был хорошо знаком, близко. Это меня огорчило. Ужасно", — заключил он.

Напомним, Анастасия Тарасюк выпала из окна 19 этажа элитного жилого комплекса в столице, где снимала квартиру. Известно, что девушка страдала от алкогольной зависимости и стояла на учете у нарколога. Выяснением причин и обстоятельств произошедшего занимаются следователи.