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Нюша нарвалась на скандал
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Нюша нарвалась на скандал 

Рамблер 50 минут назад
Представители Международной федерации футбола (FIFA) пожаловались руководству YouTube на клип Arash, Нюши и Pitbull на песню Goalie Goalie, посвященный ЧМ-2018. Об этом сообщает Super.
По данным издания, организации не понравилось, что в ролике используется символика чемпионата без официального разрешения. YouTube попросил авторов отредактировать клип «под угрозой удаления».
Представители Arash рассказали Super, что в итоге им пришлось заретушировать символику турнира «размытыми пятнами».
Опубликованный на YouTube-канале певца ролик набрал почти 2,7 миллиона просмотров.
Официальным гимном ЧМ-2018 стала песня Live it Up (с англ. «Отрывайся» или «Живи в кайф»). В ее записи приняли участие актер Уилл Смит, албанская певица Эра Истрефи и американский певец Nicky Jam.
Джем, Смит и Истрефи исполнят песню перед финальным матчем чемпионата мира 15 июля на стадионе «Лужники».
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