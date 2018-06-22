Нюша нарвалась на скандал

Представители Международной федерации футбола (FIFA) пожаловались руководству YouTube на клип Arash, Нюши и Pitbull на песню Goalie Goalie, посвященный ЧМ-2018. Об этом сообщает Super.

По данным издания, организации не понравилось, что в ролике используется символика чемпионата без официального разрешения. YouTube попросил авторов отредактировать клип «под угрозой удаления».

Представители Arash рассказали Super, что в итоге им пришлось заретушировать символику турнира «размытыми пятнами».

Опубликованный на YouTube-канале певца ролик набрал почти 2,7 миллиона просмотров.

Официальным гимном ЧМ-2018 стала песня Live it Up (с англ. «Отрывайся» или «Живи в кайф»). В ее записи приняли участие актер Уилл Смит , албанская певица Эра Истрефи и американский певец Nicky Jam.

Джем, Смит и Истрефи исполнят песню перед финальным матчем чемпионата мира 15 июля на стадионе «Лужники».