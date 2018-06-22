Топалов оправдался за оскорбление девушки

На прошлой неделе телеведущая Регина Тодоренко отмечала день рождения — она встретила праздник в компании Влада Топалова в Лондоне. Артист же активно делился в своем микроблоге различными фотографиями из небольшого отпуска.
Накануне Влад столкнулся с серьезной критикой в свой адрес из-за неосторожного высказывания. Топалов опубликовал снимок из кафе, а рядом с ним в кадре случайно оказалась девушка довольно плотного телосложения. В подписи к снимку артист отметил, что девушка взяла слишком много порций мороженого, хотя певец считает, что ей с такой фигурой следует ограничивать себя в питании.
Высказывание Влада вызвало большой негатив следи пользователей, которые обвинили артиста в нетерпимости. Певец удалил подпись к фото и возможность комментировать, а позже решил оправдаться за свои слова.
«Дорогие друзья!Я сам страшно толстый и, к сожалению, обжора. Именно поэтому я и убиваюсь в зале по несколько часов каждый день! Неделями голодаю, чтобы потом всё же позволить себе нормально отъесться. Я сам точно такой же! Но! Простите меня за мою позицию, но я считаю, что женщина обязана хорошо выглядеть! Я всегда смело говорил и говорю о своих недостатках и их совсем не боюсь. Не считаю себя идеальным. Наоборот совсем! И да, я считаю, что если есть проблемы с весом, то их надо устранять, а не заедать. Я уважаю всех и никого не учу. Я просто поделился с вами своей точкой зрения. Вы можете быть с ней не согласны, но хамить в ответ и грубить — глупо. Девушка была очень милая, и дай Бог ей и вам всем здоровья. Просто я считаю, что можно и воздержаться от сладкого в таком случае. Если вы не заметили, я сам там так же стоял и набрал себе таз сахара и благополучно его сожрал, за что сейчас и расплачиваюсь, набрав за 4 дня 5кг», — написал Топалов в микроблоге и призвал поклонников не ругаться и забыть об этом недоразумении.