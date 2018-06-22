Топалов оправдался за оскорбление девушки

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 21 Июн 2018 в 12:33 PDT

Накануне Влад столкнулся с серьезной критикой в свой адрес из-за неосторожного высказывания. Топалов опубликовал снимок из кафе, а рядом с ним в кадре случайно оказалась девушка довольно плотного телосложения. В подписи к снимку артист отметил, что девушка взяла слишком много порций мороженого, хотя певец считает, что ей с такой фигурой следует ограничивать себя в питании.