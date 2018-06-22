Собчак обманула главу Росгвардии

Журналистка Ксения Собчак рассказала на шоу «Вечерний Ургант», как сбегала «поиграть в бутылочку в подворотне» от своего охранника, а ныне директора Росгвардии Виктора Золотова

Накануне участница президентских выборов 2018 года побывала в эфире шоу Первого канала, рассказав о документальном фильме о своем отце, первом мэре Санкт-Петербурга , который по ее сценарию сняла режиссер Вера Кричевская

Ведущий попросил Собчак рассказать какую-нибудь семейную историю, которая не была освещена в фильме, и журналистка выбрала историю именно о побегах от Золотова, который ранее был ее охранником.

По словам Собчак, будучи подростком, она ненавидела своих охранников, так как те мешали ей гулять с мальчиками и «играть в бутылочку в подворотне». Тем не менее иногда Собчак удавалось сбежать. Она призналась, что отпрашивалась у родителей якобы пойти к соседу — сыну актера Михаила Боярского Сергею , ныне депутату Госдумы , — чтобы на компьютере, которого у нее тогда не было, «позаниматься математикой».

Однако вместе с учебниками на первый этаж к Сергею Боярскому подросток-Собчак брала еще и одежду, в которую переодевалась, «договорившись» с сыном Боярского, «ключевым человеком в этой истории», и из его окна покидала дом, избегая подъезда, где находилась охрана, а затем тем же путем возвращалась домой и хвасталась родителям, что «почти решила теорему Ферма».