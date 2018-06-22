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«Ухожу в армию, увидимся через год»
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Рэпер Face заявил об уходе в армию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: twitter.com
Рэпер Иван Дремин, известный под псевдонимом Face, заявил, что уходит в армию. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Ухожу в армию, увидимся через год», — говорится в сообщении музыканта. Позже в сети появилась фотография, предположительно, заседания призывной комиссии в военкомате.
Большинство поклонников музыканта с недоверием отнеслись к новости. «Только самые внимательные и понимающие знают, что ты не пойдёшь на год в заточение. Поста про военник нет, хотя он был. Я рад, что у тебя хорошее настроение, мы тебя всегда поддержим, с хорошей или плохой ты новостью…ведь всякое бывает», — написал один из пользователей. Другие отметили, что теперь выхода нового сингла придется ждать еще один год.
В октябре 2017 года в интервью журналисту Юрию Дудю Face заявил, что не идет в армию, потому что не хочет и передал привет военкомату. «Меня никто не ищет, я никого не ищу, и нам все хорошо. Военника [военного билета] у меня нет», — сказал музыкант.
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