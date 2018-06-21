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Лоза поддержал затравленного Кикабидзе
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Лоза поддержал затравленного Кикабидзе 

Рамблер 2 часа назад
Музыкант Юрий Лоза не поддержал критику в адрес грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе.
Ранее в интервью «Немецкой волне» Кикабидзе рассказал, что радовался развалу Советского Союза и даже накрыл стол в честь этого события. Он также заявил, что ненавидел герб СССР, назвав его символом «хреновой жизни» страны.
Юрий Лоза в комментарии «НСН» поддержал Кикабидзе, назвав СССР «неоднозначным явлением».
«Он говорит о Советском Союзе и хорошо, и плохо одновременно. И это точно отражает суть СССР: что-то в нем было хорошо, что-то плохо. Я жил в Советском Союзе, в нем родился, вырос, учился и работал. Союз — это не та лубочная картинка, которую пытаются нарисовать некоторые люди», — сказал он.
Музыкант заметил, что в СССР «много было плохого», и кому-то жилось очень хорошо, а кому-то плохо.
Лоза назвал Кикабидзе «нормальным мужиком», который «все помнит, все знает».
«Но он говорит вообще об СССР, а не только о своей биографии. СССР — большое неоднозначное явление», — резюмировал артист.
Лоза также предположил, что слова Кикабидзе были неправильно переведены с грузинского. Однако интервью делалось на русском языке.
Напомним, что Вахтанг Кикабидзе с 2008 года не приезжает в Россию.
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