Лоза поддержал затравленного Кикабидзе

Ранее в интервью «Немецкой волне» Кикабидзе рассказал, что радовался развалу Советского Союза и даже накрыл стол в честь этого события. Он также заявил, что ненавидел герб СССР, назвав его символом «хреновой жизни» страны.

Юрий Лоза в комментарии «НСН» поддержал Кикабидзе, назвав СССР «неоднозначным явлением».

«Он говорит о Советском Союзе и хорошо, и плохо одновременно. И это точно отражает суть СССР: что-то в нем было хорошо, что-то плохо. Я жил в Советском Союзе, в нем родился, вырос, учился и работал. Союз — это не та лубочная картинка, которую пытаются нарисовать некоторые люди», — сказал он.

Музыкант заметил, что в СССР «много было плохого», и кому-то жилось очень хорошо, а кому-то плохо.

Лоза назвал Кикабидзе «нормальным мужиком», который «все помнит, все знает».

«Но он говорит вообще об СССР, а не только о своей биографии. СССР — большое неоднозначное явление», — резюмировал артист.

Лоза также предположил, что слова Кикабидзе были неправильно переведены с грузинского. Однако интервью делалось на русском языке.