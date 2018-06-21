У сына Зверева нашелся настоящий отец

Музыкант Стас Барецкий назвал себя настоящим отцом Сергея Зверева-младшего. Об этом сообщает «Собеседник».

Барецкий выразил готовность пройти ДНК-тест. По словам музыканта, его дедушка и Зверев младший «похожи как две капли воды».

Барецкий рассказал, что ему пришлось отдать мальчика в детский дом, откуда ребенка потом забрал стилист Сергей Зверев.

Музыкант утверждает, что уже обсуждал это со стилистом, но с молодым человеком еще не говорил. Он также заявил, что одобряет браки Зверева-младшего, и пообещал помогать ему.

Ранее Сергей Зверев-младший принял участие в передаче « Андрей Малахов . Прямой эфир», где рассказал о попытках узнать правду о своей семье. Желание найти мать у него появилось после слов бабушки, заявившей, что он — приемный ребенок.