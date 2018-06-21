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У сына Зверева нашелся настоящий отец
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У сына Зверева нашелся настоящий отец 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из программы "Прямой эфир"/ Россия
Музыкант Стас Барецкий назвал себя настоящим отцом Сергея Зверева-младшего. Об этом сообщает «Собеседник».
Барецкий выразил готовность пройти ДНК-тест. По словам музыканта, его дедушка и Зверев младший «похожи как две капли воды».
Барецкий рассказал, что ему пришлось отдать мальчика в детский дом, откуда ребенка потом забрал стилист Сергей Зверев.
Музыкант утверждает, что уже обсуждал это со стилистом, но с молодым человеком еще не говорил. Он также заявил, что одобряет браки Зверева-младшего, и пообещал помогать ему.
Ранее Сергей Зверев-младший принял участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», где рассказал о попытках узнать правду о своей семье. Желание найти мать у него появилось после слов бабушки, заявившей, что он — приемный ребенок.
Молодой человек навестил в Иркутской области двоюродного дедушку, и тот согласился предоставить материал для ДНК-теста. Во время шоу Зверев-младший получил результаты генетической экспертизы и покинул студию.
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