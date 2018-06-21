Названа истинная причина разрыва Шнуровых

Стала известна истинная причина развода Сергей и Матильды Шнуровых

Сергей и Матильда Шнуровы были счастливы в браке целых восемь лет — поклонникам казалось, что музыкант наконец обрел счастье. Шнуров не раз говорил о том, что Матильда изменила его жизнь и спасла от пагубных привычек. Несмотря на то, что за время их брака Сергей не раз изменял жене, Матильда все же смогла найти подход к своенравному музыканту, но около месяца назад пара объявила о разводе.

Поклонники и друзья были немало удивлены намерением супругов расстаться. Пользователи стали выяснять, что стало причиной разлада Сергея и Матильды. Одни предполагали, что Матильда не выдержала измен Шнурова, другие и вовсе обвинили женщину в злоупотреблении алкоголем.

Знакомый семьи рассказал, что в последнее время Матильда действительно стала чаще выпивать, но причина разлада кроется не в том. Как оказалось, Сергей поймал супругу на измене.