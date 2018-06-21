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Названа истинная причина разрыва Шнуровых
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Стала известна истинная причина развода Сергей и Матильды Шнуровых 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сергей и Матильда Шнуровы были счастливы в браке целых восемь лет — поклонникам казалось, что музыкант наконец обрел счастье. Шнуров не раз говорил о том, что Матильда изменила его жизнь и спасла от пагубных привычек. Несмотря на то, что за время их брака Сергей не раз изменял жене, Матильда все же смогла найти подход к своенравному музыканту, но около месяца назад пара объявила о разводе.
Поклонники и друзья были немало удивлены намерением супругов расстаться. Пользователи стали выяснять, что стало причиной разлада Сергея и Матильды. Одни предполагали, что Матильда не выдержала измен Шнурова, другие и вовсе обвинили женщину в злоупотреблении алкоголем.
Знакомый семьи рассказал, что в последнее время Матильда действительно стала чаще выпивать, но причина разлада кроется не в том. Как оказалось, Сергей поймал супругу на измене.
«Несколько месяцев назад произошла некрасивая история. Ее долго не было. Доброжелатели сообщили Шнурову, с кем она и где. Решил проверить, приехал в указанное место, кажется, в отель. Ну и застал. При этом жена заявила: мол, ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй. Он увез ее домой. Последние полгода они вообще жили как на пороховой бочке. Матильда с тусовками не завязала — считает, что это часть ее работы. Когда Сергей сам изменял, то насчет этого не парился. Но то, что позволено королю… Поведение жены оказалось для него неприемлемым», — рассказал знакомый пары для «Комсомольской правды».
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