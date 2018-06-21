Раскрыты причины гибели российского ведущего в Колумбии

Смерть российского ведущего в Колумбии вызвала много вопросов

По словам пресс-секретаря дипмиссии Евгения Наумова, труп Бородина был обнаружен в одном из отелей города Медельин еще в мае, а причина его смерти не была насильственной.

«По данным полиции, никакого криминала там нет», — подчеркнул он.

Представитель посольства РФ также отметил, что мать артиста уже прибыла в Колумбию за телом сына.