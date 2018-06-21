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Раскрыты причины гибели российского ведущего в Колумбии
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Ад на Кутузовском: четверо погибших

Смерть российского ведущего в Колумбии вызвала много вопросов 

Рамблер 5 часов назад
Шоумен Андрей Бородин действительно скончался в Колумбии. Эту информацию РИА Новости подтвердили в посольстве России в южноамериканской стране.
По словам пресс-секретаря дипмиссии Евгения Наумова, труп Бородина был обнаружен в одном из отелей города Медельин еще в мае, а причина его смерти не была насильственной.
«По данным полиции, никакого криминала там нет», — подчеркнул он.
Представитель посольства РФ также отметил, что мать артиста уже прибыла в Колумбию за телом сына.
Первым о смерти 24-летнего Андрея Бородина накануне на своей странице в соцсети Instagram сообщил певец и стилист Сергей Зверев, а его представитель рассказал Starhit, что шоумен скончался в результате удара по голове, а в Колумбии Бородин «вроде как» отдыхал. По словам собеседника издания, молодой человек страдал от тяжелой депрессии в связи с серьезными проблемами с бизнесом — его «начали кидать партнеры».
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