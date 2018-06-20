Трагически погиб российский ведущий

Российский ведущий трагически погиб в Колумбии

По словам собеседницы издания, тело ведущего обнаружили в одном из отелей Колумбии . По предварительной информации, он погиб от удара по голове. Мать молодого человека вылетела за его телом.

Представитель Зверева отметила, что стилист общался с Бородиным и помогал ему на концертах.

Публикация от 👑 СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ 👑 (@zverevsuperstar) 20 Июн 2018 в 1:50 PDT

Источник из окружения ведущего рассказал «СтарХиту, что у Бородина была депрессия из-за проблем с бизнесом. Он якобы поехал в Колумбию с одним рюкзаком. Собеседник издания отметил, что Бородин „специально себя загубил“.

Также сообщается, что Бородин погиб в конце мая, хотя о его смерти стало известно только сейчас. Точный возраст ведущего неизвестен, но уточняется, что ему еще не исполнилось 25 лет.