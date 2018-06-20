Ещё
Трагически погиб российский ведущий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский ведущий трагически погиб в Колумбии 

Рамблер 17 минут назад
Стилист Сергей Зверев опубликовал в своем Instagram фотографию ведущего Андрея Бородина в похоронной рамке. Представитель стилиста подтвердила «СтарХиту», что Бородин погиб.
По словам собеседницы издания, тело ведущего обнаружили в одном из отелей Колумбии. По предварительной информации, он погиб от удара по голове. Мать молодого человека вылетела за его телом.
Представитель Зверева отметила, что стилист общался с Бородиным и помогал ему на концертах.
Источник из окружения ведущего рассказал «СтарХиту, что у Бородина была депрессия из-за проблем с бизнесом. Он якобы поехал в Колумбию с одним рюкзаком. Собеседник издания отметил, что Бородин „специально себя загубил“.
Также сообщается, что Бородин погиб в конце мая, хотя о его смерти стало известно только сейчас. Точный возраст ведущего неизвестен, но уточняется, что ему еще не исполнилось 25 лет.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами46
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе278
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым281
Украинские силовики захватили стратегические позиции265
Крым ждет новая важная стройка24
Видео
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
01:39
Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
В мире Армия
00:24
«Скрытый коммунист»: на Украине взялись за Богдана Хмельницкого
В мире Статьи
00:45
Захарова опубликовала видео песни жителей Степной Шенталы
Политика
01:19
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым
Политика Армия
01:04
Чем поливают деревья в Москве
Новости Москвы Общество
01:40
Москва раскалится
Новости Москвы Общество
03:13
«Северный поток-2» — труба преткновения
Экономика Европа
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение