Умер актер «Улиц разбитых фонарей»

Скончался актер Юрий Ароян из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончался грузинский актер Юрий Ароян , известный по ролям в популярных сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «По имени Барон».

В Санкт-Петербурге найдено тело 67-летнего грузинского актера Юрия Арояна. Его нашли в своей квартире, причины смерти пока не сообщаются.

Артист проживал на Почтамптской улице Северной столицы, передает Nation News.

По рассказам соседей, Ароян в последнее время злоупотреблял алкоголем. Прибывшие в квартиру следователи, по предварительным данным, не обнаружили признаков насильственной смерти. Однако при обыске сотрудниками полиции в квартире было обнаружено оружие.

Юрий Манукович Ароян родился 17 июля 1950 года в городе Ткибули Грузинской СССР. После школы Ароян перебрался в Армению и окончил Ереванский институт физкультуры. В вузе он увлекся актерской профессией и поступил в Ярославское театральное училище им. Волкова. Работал в тбилисском театре юного зрителя.

В кино актер приглашался только на эпизодические роли, однако поучаствовал в ряде популярных и знаковых советских фильмов.

На экране Ароян дебютировал в 1978 году в фильме «Молодая жена» в эпизодической роли, и даже не был указан в титрах. Его также можно заметить в популярной комедии 1979-го «Трое в лодке, не считая собаки», где он появился в образе «лавочника в белом колпаке» и снова не был упомянут в титрах.

Официально Ароян дебютировал в 1982 году в картине в «Старых ритмах» Михаила Ершова , где он указан в роли спутника женщины-«вамп».

В 1984-м снялся у Алексея Германа в одном из лучших отечественных фильмов «Мой друг Иван Лапшин».

Картина рассказывает о следователе городка Унчанска Иване Лапшине. Ароян сыграл эпизодическую роль артиста местного театра.

В 1988 году снялся в популярном фильме «Господин оформитель» Олега Тепцова в роли кладбищенского сторожа. Это вольная авангардная экранизация рассказа Александра Грина «Серый автомобиль».

Фильм примечателен тем, что в нем впервые на экране появился известный к тому времени театральный актер Виктор Авилов . Впоследствии он запомнится ролями в фильмах Георгия Юнгвальда-Хилкевича «Узник замка Иф» и «Мушкетеры двадцать лет спустя», снятых по романам Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и «Двадцать лет спустя». Авилов сыграл в них роли Эдмона Дантеса и Мордаунта.

Единственная большая роль в кино досталась Арояну в 1989 году в картине армянского производства «Тайный советник».

После этого он работал в театре и не появлялся на экранах десять лет.

В художественных фильмах он больше не снимался, однако нашел себя в телесериалах.

В 1998 году сыграл криминального авторитета в нескольких сериях популярных «Улиц разбитых фонарей», после чего его стали приглашать в другие телепроекты.

Ароян сыграл в в таких известных сериалах, как «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «По имени Барон». В последний раз Ароян появился в одной из серий телефильма « ГИБДД и т.д.»

Не так давно скончалась еще одна звезда «Улиц разбитых фонарей» актриса Татьяна Малыщицкая . Заслуженная артистка России ушла из жизни в возрасте 57 лет.

Актриса стояла у истоков Молодежного театра на Фонтанке, в котором играла в спектаклях «Беда» и «Диалоги», а также стала одной из основательниц Камерного театра Малыщицкого, где исполняла роли в постановках «Вишневый сад», «Женитьба», «Иванов», «Лицей, который не кончается» и других.

Карьера Малыщицкой была связана не только с театральной сценой, но и с кинематографом — среди прочего артистка снялась в популярнейших сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Один из самых известных российских сериалов в истории «Улицы разбитых фонарей» был создан более 20 лет назад — пилотные серии эпопеи сняли еще в далеком 1995 году. Первые эпизоды всеми любимой истории про сотрудников милиции основывались на произведениях писателя Андрея Кивинова , в свое время работавшего в отделе по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Санкт-Петербурга; позднее он ушел с должности сценариста, однако остался в проекте в роли консультанта.

Выпущено уже 16 сезонов «Улицы разбитых фонарей», в общей сложности сериал насчитывает почти 500 отдельных эпизодов.