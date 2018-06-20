Киркоров отреагировал на лайк Пугачевой против Бузовой

Киркоров жестко отреагировал на нападки Пугачевой

Все началось с того, что Филипп Киркоров опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии весьма пикантного характера. на которых запечатлен с ведущей и певицей Ольгой Бузовой. Фотографии собрали несколько тысяч комментариев. Отзывы подписчиков оказались как положительными, так и крайне отрицательными. Некоторые содержали даже нецензурную лексику.

Один из отзывов якобы лайкнула сама Алла Пугачева. В нем комментатор возмущенно заявлял, что Бузова "достала всех". Хейтеры пришли в восторг от того, что их поддержала сама Примадонна. А некоторые злопыхатели и вовсе высказали уверенность, что влиятельная Алла может мигом поставить крест на карьере выскочки Ольги.

Несмотря на то, что сама Бузова никак не прокомментировала скандальную ситуацию, в инцидент вмешался Филипп Киркоров. Он объяснил поведение Аллы Пугачевой банальной случайностью. "Чего тут обсуждать. Алла Борисовна не читает ни комменты, ни лайки. Случайно тыкнула, и все", — цитирует жесткий ответ Филиппа Киркорова сайт "Комсомольская правда".

Ранее в откровенном интервью Олегу Меньшикову Алла Пугачева охарактеризовала свои отношения с Филиппом Киркоровым как любовный треугольник. Ведь сохранившая теплые отношения с поп-королем Примадонна в настоящее время счастливо замужем за юмористом и шоуменом Максимом Галкиным

"Так надо было. Иногда мне кажется, что мы живём жизнью — Лиля Брик, Иосиф Брик и Маяковский. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так. Вот как это могло повториться?" — задала риторический вопрос Алла Пугачева.