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Казаченко отправляют на психиатрическую экспертизу
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Казаченко отправляют на принудительную психиатрическую экспертизу 

Дни.ру 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В суде поднимут вопрос о дееспособности певца. Но он не боится пройти любую проверку, потому что ему нечего скрывать.
Жена Вадима Казаченко Ирина Аманти устала от происков врагов. К ним среди прочих она причисляет трех людей — "монстра юриспруденции" Катю Гордон вместе со всеми "сыновьями" и чужой фамилией, "не определившуюся с отцом ребенка Анну Калашникову и "бородатую Кончиту" Андрея Ковалева. Судя по опубликованному на странице Аманти в социальной сети Instagram сообщению, эта неразлучная компания снова готовит "грандиозную" провокацию.
"На 21 июня назначены съемки 13-й серии программы "Пусть говорят", посвященной "никому не нужному, старому и забытому певцу" Вадиму Казаченко, — пишет Аманти. — Непогрешимая "святая троица" собирается потребовать провести принудительную психиатрическую экспертизу Вадима Казаченко. Дорогие друзья, давайте распространим эту новость как можно шире и как можно быстрее! Давайте поможем им как можно лучше приготовиться к съемке!"
Сама Ирина заверила, что Вадим не боится провокаций и готов в прямом эфире на глазах у всей страны сдать любые тесты, любые анализы, чтобы доказать, что не имеет проблем с психикой, алкоголем, наркотиками, отвечает за свои слова и поступки и полностью дееспособен. "У Ольги Казаченко контракт с Первым каналом на 25 программ, как и у Кати Гордон, которая везде называет Первый канал "партнерами", — объяснила Аманти в интервью womansstyle.ru, почему нет конца этой грязной истории. — Но не на тех напали девочки — у меня на руках есть все документы, которые подтверждают нашу правоту и честность. И их козни с какой-то там экспертизой не пройдут".
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