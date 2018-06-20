Казаченко отправляют на психиатрическую экспертизу

Казаченко отправляют на принудительную психиатрическую экспертизу

В суде поднимут вопрос о дееспособности певца. Но он не боится пройти любую проверку, потому что ему нечего скрывать.

"На 21 июня назначены съемки 13-й серии программы "Пусть говорят", посвященной "никому не нужному, старому и забытому певцу" Вадиму Казаченко, — пишет Аманти. — Непогрешимая "святая троица" собирается потребовать провести принудительную психиатрическую экспертизу Вадима Казаченко. Дорогие друзья, давайте распространим эту новость как можно шире и как можно быстрее! Давайте поможем им как можно лучше приготовиться к съемке!"