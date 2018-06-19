Земфира сделала заявление после срыва

«Я живу под прессом»: Земфира обратилась к фанатам

Певица Земфира пожаловалась на своей странице в соцсети Facebook на назойливость фанатов.

По словам артистки, она регулярно получает письма от поклонников с признаниями в любви, обещаниями рассказать «правду» о ней, «вытащить из ямы», стать ее «светом в окне».

«Жутко. Неприятно», — пожаловалась она.

Земфира назвала помешанными и ненормальными людей, которые 50 раз в день пишут ей, по четыре часа звонят в дверь, спят на коврике, расстеленном у входа в ее квартиру, и все время чего-то требуют — «выйти, открыть, поговорить».

При этом певица отметила, что с некоторыми из этих людей у нее установились «человеческие отношения», однако позже они все равно «срывались, требовали и атаковали».

«Я живу под этим прессом почти 20 лет», — посетовала она.

Земфира напомнила, что ей уже 41 год, а в этом возрасте людям нужно «уважение, личное пространство, выбор».