Известную актрису сдали в психиатрическую клинику

Хизер Локлир сдали в психиатрическую клинику

Американская актриса Хизер Локлир была доставлена в психиатрическую клинику после того, как заявила о намерении совершить самоубийство. Об этом пишет The Sun.

Как отмечается, о состоянии 56-летней актрисы сообщил член ее семьи. Он рассказал, что Локлир ведет себя агрессивно и ищет оружие. Согласно информации издания, в последние месяцы у актрисы были сложности: ее обвиняли в домашнем насилии и нападении на сотрудников полиции.

Хизер Локлир прославилась ролями Сэмми Джо Кэррингтон в ериале «Династия», Аманды Вудворд в «Мелроуз Плейс», а также офицера Стейси Шеридан в полицейском сериале «Ти Джей Хукер».