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Известную актрису сдали в психиатрическую клинику
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Хизер Локлир сдали в психиатрическую клинику 

Газета.Ru 18 минут назад
Американская актриса Хизер Локлир была доставлена в психиатрическую клинику после того, как заявила о намерении совершить самоубийство. Об этом пишет The Sun.
Как отмечается, о состоянии 56-летней актрисы сообщил член ее семьи. Он рассказал, что Локлир ведет себя агрессивно и ищет оружие. Согласно информации издания, в последние месяцы у актрисы были сложности: ее обвиняли в домашнем насилии и нападении на сотрудников полиции.
Хизер Локлир прославилась ролями Сэмми Джо Кэррингтон в ериале «Династия», Аманды Вудворд в «Мелроуз Плейс», а также офицера Стейси Шеридан в полицейском сериале «Ти Джей Хукер».
Ранее народный артист СССР, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон в ответ на вопрос о своей госпитализации попросил обращаться за комментариями в свой офис.
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