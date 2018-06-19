Застрелен второй за сутки рэпер

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CBS: в Питтсбурге застрелили рэпера Jimmy Wopo 

ТАСС 1 час назад
Рэп-исполнителя Трейвона Смарта, выступавшего под псевдонимом Jimmy Wopo, застрелен в понедельник в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом сообщает во вторник телеканал CBS.
По его данным, 21-летний рэпер находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь по Смарту и его спутнику. Оба были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Позднее менеджер исполнителя сообщил на своей странице в Facebook, что молодой человек скончался от полученных травм. Состояние спутника рэпера оценивается как стабильное.
Полиция проводит опрос свидетелей и разыскивает подозреваемых.
Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет и записал дебютный альбом "Woponese" в июле 2016 года.
Ранее сообщалось о гибели еще одного американского рэпера — 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. По данным портала TMZ, неизвестный несколько раз выстрелил в молодого человека, когда тот выходил из мотосалона в Майами (штат Флорида) в понедельник.
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