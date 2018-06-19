Застрелен второй за сутки рэпер

По его данным, 21-летний рэпер находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь по Смарту и его спутнику. Оба были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Позднее менеджер исполнителя сообщил на своей странице в Facebook, что молодой человек скончался от полученных травм. Состояние спутника рэпера оценивается как стабильное.