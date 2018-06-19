Канье Уэст прокомментировал смерть известного рэпера

Канье Уэст прокомментировал убийство рэпера XXXTentacion

Американский исполнитель Канье Уэст выразил скорбь в связи с гибелью во Флориде рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

"Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был", — написал Канье Уэст в своем Twitter.

Двадцатилетний XXXTentacion был убит днем в понедельник. Двое преступников подбежали к его автомобилю, один из них выстрелил в рэпера. От полученных ранений он умер.