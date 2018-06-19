Ещё
Канье Уэст прокомментировал смерть известного рэпера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канье Уэст прокомментировал убийство рэпера XXXTentacion 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Invision/Rob Latour
Американский исполнитель Канье Уэст выразил скорбь в связи с гибелью во Флориде рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.
"Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был", — написал Канье Уэст в своем Twitter.
Двадцатилетний XXXTentacion был убит днем в понедельник. Двое преступников подбежали к его автомобилю, один из них выстрелил в рэпера. От полученных ранений он умер.
По словам свидетелей, из автомобиля репера забрали сумку Louis Vuitton.
Последние новости
"Это к войне": куда исчезли российские миллиарды В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию67
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян175
Названа причина инцидента на самолете саудовской сборной
Российские моряки в КНР умоляют о помощи5
Уникальному российскому танку дали имя5
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение