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Рэпера XXXTentacion застрелили в 20 лет
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Рэпера XXXTentacion застрелили в 20 лет 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Wikipedia
Американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный как XXXTentacion, скончался в больнице после огнестрельного ранения. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию Флориды.
Ранее сообщалось, что 20-летний музыкант впал в кому.
На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде. Злоумышленник подбежал к нему, выстрелил несколько раз, забрал сумку Louis Vuitton и скрылся.
Полиция проводит расследование.
Дебютный альбом рэпера вышел в августа 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом был выпущен в марте 2018-го. Трек SAD! из него достиг седьмой строчки в чарте Bilboard Hot 100.
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