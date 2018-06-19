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Появились подробности убийства рэпера XXXTentacion
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Появились подробности убийства рэпера XXXTentacion 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: AP
Полиция округа Броуард во Флориде (США) раскрыла в Twitter некоторые обстоятельства гибели рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion. По данным правоохранительных органов, на музыканта напали двое вооруженных людей, один из которых выстрелил в него из пистолета.
«Оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограблением», — сказано в сообщении полиции.
Расследование продолжается. Стражи порядка ищут очевидцев случившегося.
О смерти 20-летнего рэпера стало известно в понедельник, 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Отмечалось, что злоумышленники забрали у него сумку Louis Vuitton и скрылись.
Дебютный альбом музыканта вышел в августа 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом был выпущен в марте 2018-го. Трек SAD! из него достиг седьмой строчки в чарте Bilboard Hot 100.
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Комментарии7  Ещё 38 источников 
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