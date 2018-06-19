Появились подробности убийства рэпера XXXTentacion

Полиция округа Броуард во Флориде ( США ) раскрыла в Twitter некоторые обстоятельства гибели рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion. По данным правоохранительных органов, на музыканта напали двое вооруженных людей, один из которых выстрелил в него из пистолета.

«Оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограблением», — сказано в сообщении полиции.

Расследование продолжается. Стражи порядка ищут очевидцев случившегося.

О смерти 20-летнего рэпера стало известно в понедельник, 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Отмечалось, что злоумышленники забрали у него сумку Louis Vuitton и скрылись.

Дебютный альбом музыканта вышел в августа 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом был выпущен в марте 2018-го. Трек SAD! из него достиг седьмой строчки в чарте Bilboard Hot 100.