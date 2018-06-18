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Супруга Кобзона рассказала о состоянии певца
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Назван доход москвича среднего класса
Назван доход москвича среднего класса

Появились подробности о состоянии Кобзона 

Рамблер 15 часов назад
Супруга певца Иосифа Кобзона прокомментировала журналистам информацию об ухудшении самочувствия народного артиста.
«Хорошо, нормально здоровье», — сказала Нинель Кобзон телеканалу «360».
>> Кобзону стало хуже
При этом вопрос о том, находится ли певец в больнице или дома, Нинель Михайловна назвала бестактным.
«Все по плану, все в порядке», — подчеркнула она.
Пресс-секретарь Кобзона в комментарии «Пятому каналу» заявила, что опасений за жизнь артиста нет.
«Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы», — сказала она.
Ранее появились сообщения, что 80-летний Иосиф Кобзон обратился в столичный онкоцентр с жалобами на ухудшение самочувствия и был госпитализирован в отделение хирургии.
Комментарии226  Ещё 38 источников 
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