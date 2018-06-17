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«Грудь стекла»: фанаты засмеяли русскую «Ким Кардашьян»
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«Русская Ким Кардашьян» разочаровала поклонников некрасивыми пропорциями 

Teleprogramma.pro 13 часов назад
Фото: Instagram
Фигура Анастасии Квитко кажется все более неестественной. Фанаты подозревают, что модель теряет форму или выбирает неудачные ракурсы.
Пышнотелая модель Анастасия Квитко, претендующая на звание «русской Ким Кардашьян», опубликовала в Инстаграме фото, на котором она идет по улице в джинсах-скинни. Вид осиной талии девушки в сочетании с вызывающе широкими бедрами вызвал шквал эмоций у иностранных подписчиков.
«Как гитара», «Так аппетитно», «Само совершенство», — засыпали модель комплиментами. (Хотя среди них были и предположения в хирургическом происхождении всей этой красоты). Но русскоязычные поклонники Квитко остались не в восторге. Пятую точку красотки назвали «чемоданом» и риторически вопросили: «Неужто всем действительно нравится такая большая задница?».
Как отмечает Woman’s Day, в последнее время снимки Анастасии вызывают все больше шуток. Поклонники считают, что форма Насти ухудшилась: пышная грудь опустилась в район пупка, а ноги стали более полными в икрах. А вот талия становится просто вопиюще тонкой. Возможно, все дело в невыигрышном позинге, а может быть — в неграмотном пользовании фотошопом.
Вообще, в злоупотреблении ретушью и художественным искажением модель подозревают уже давно. Так, на одной из фото Настя увеличила свои знаменитые ягодицы до предела, но забыла о том, что тень тоже нуждается в коррекции. В итоге — снимок получился не красивым, а откровенно комичным. На другом — так постаралась раздуть область бедер, что изображение машины, на которой она позирует, исказилось. «Даже капот просел», — иронично комментировали этот снимок. Выбирая неестественные позы, Квитко тоже не раз делала промах. На селфи из спортзала модель постаралась подчеркнуть свои знаменитые ягодицы, однако ноги из-за этого получились совсем короткими и тяжелыми. По этой причине Анастасию комментаторы сравнили с «кентавром».
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