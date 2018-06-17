«Грудь стекла»: фанаты засмеяли русскую «Ким Кардашьян»

«Русская Ким Кардашьян» разочаровала поклонников некрасивыми пропорциями

Фигура Анастасии Квитко кажется все более неестественной. Фанаты подозревают, что модель теряет форму или выбирает неудачные ракурсы.

Пышнотелая модель Анастасия Квитко, претендующая на звание «русской Ким Кардашьян », опубликовала в Инстаграме фото, на котором она идет по улице в джинсах-скинни. Вид осиной талии девушки в сочетании с вызывающе широкими бедрами вызвал шквал эмоций у иностранных подписчиков.

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 15 Июн 2018 в 12:31 PDT

«Как гитара», «Так аппетитно», «Само совершенство», — засыпали модель комплиментами. (Хотя среди них были и предположения в хирургическом происхождении всей этой красоты). Но русскоязычные поклонники Квитко остались не в восторге. Пятую точку красотки назвали «чемоданом» и риторически вопросили: «Неужто всем действительно нравится такая большая задница?».

Как отмечает Woman’s Day, в последнее время снимки Анастасии вызывают все больше шуток. Поклонники считают, что форма Насти ухудшилась: пышная грудь опустилась в район пупка, а ноги стали более полными в икрах. А вот талия становится просто вопиюще тонкой. Возможно, все дело в невыигрышном позинге, а может быть — в неграмотном пользовании фотошопом.

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 13 Июн 2018 в 1:16 PDT

Вообще, в злоупотреблении ретушью и художественным искажением модель подозревают уже давно. Так, на одной из фото Настя увеличила свои знаменитые ягодицы до предела, но забыла о том, что тень тоже нуждается в коррекции. В итоге — снимок получился не красивым, а откровенно комичным. На другом — так постаралась раздуть область бедер, что изображение машины, на которой она позирует, исказилось. «Даже капот просел», — иронично комментировали этот снимок. Выбирая неестественные позы, Квитко тоже не раз делала промах. На селфи из спортзала модель постаралась подчеркнуть свои знаменитые ягодицы, однако ноги из-за этого получились совсем короткими и тяжелыми. По этой причине Анастасию комментаторы сравнили с «кентавром».