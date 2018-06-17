Джоли пришла в ужас от разрушений в иракском Мосуле

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила иракский город Мосул. Она назвала условия жизни там ужасающими, передает ТАСС. Джоли приехала в Ирак в качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
«Это наихудшее опустошение, которое я когда-либо видела за все время моей работы с УВКБ, — сказала актриса. — Люди потеряли здесь все, их дома разрушены». Не хватает лекарств для детей, у многих жителей нет доступа к питьевой воде и основным услугам, их по-прежнему окружают руины с телами погибших людей.
Джоли призвала международное сообщество оказать помощь Мосулу и не отворачиваться от его жителей.
Джоли прошла пешком по улицам Старого города. Это ее пятая поездка в Ирак и 61-я в качестве посла доброй воли с 2001 года.