Ольга Бузова показала три поколения семьи на одном фото

Звезда показала Москву своей любимой родственнице.

Бабушка известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой в минувшие выходные приехала в гости к знаменитой внучке в Москву. Женщине скоро исполнится 80 лет и она живет в Литве , а потому не может часто видеть своих родственников. Тем не менее, по словам Ольги, у ее бабушки даже в таком возрасте все еще очень много энергии, а значит, дальних поездок она не боится.

Бабуля. 🙏🏻❤️ Какое счастье видеть ее счастливой, здоровой, и такой красивой! Моя Королева. 👸🏻Приехала к нам из Литвы на денек,

— рассказала поклонникам Ольга Бузова.

Чуть позже оказалось, что встретить бабушку решила не только Ольга, но и ее сестра Анна и мама Ирина Александровна. Все вместе они пошли в новый ресторан Ольги, который буквально на днях открылся в Москве.

Три поколения вместе. 👩‍👧‍👧👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻 Берегите своих родных и любите их здесь и сейчас, 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

— обратилась к подписчикам Ольга Бузова, поделившись снимком.

Чуть позже Ольга показала еще один снимок с бабушкой. Кажется, Алла Тимофеевна гуляла с внучкой по столице весь день. А Ольга после встречи задумалась о детях.

Счастье ❤️❤️❤️ Моя бабуля, и ей скоро 80. 🙌🏻 Все сделаю, чтобы она жила счастливо и без забот… Жаль, что дедушка не смог дождаться правнуков, 😢 но бабуля должна. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Где ты? Моя любовь, 😔

— захотела вдруг стать мамой звезда.

Напомним, некоторое время назад бабушка Ольги Бузовой тоже оказалась в центре внимания поклонников звезды. Дело в том, что Алла Тимофеевна живет в литовском городе Клайпеде , где в марте состоялось шоу Филиппа Киркорова . Женщина не только посетила концерт певца, но и станцевала с ним на сцене, удивив своей энергичностью и задором.

Фото: Instagram @buzova86