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Крид послал звезду «Холостяка» к Бузовой
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Крид бросил Клюкину вместе с Бузовой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский певец Егор Крид предложил модели Дарье Клюкиной еще раз поучаствовать в шоу «Холостяк», надев парик.
Егор Крид вместе с коллегой по музыкальному цеху Тимуром Юнусовым (Тимати) стал гостем передачи «Вечерний Ургант». Ведущий напомнил, что весной этого года вышло телешоу «Холостяк», где Егор Крид в роли главного холостяка страны, выбирал избранницу из десятков девушек.
Иван Ургант спросил Егора Крида, знал ли он об участии Дарьи Клюкиной в предыдущем сезоне шоу, где она пыталась завоевать сердце актера Ильи Глинникова.
Певец ответил, что не знал об этом.
«Что ты хочешь у меня узнать? Будет ли она участвовать в программе с Бузовой? Пусть наденет парик и идет», — язвительно ответил Крид.
Ранее екатеринбургская модель Дарья Клюкина стала победительницей шестого сезона шоу «Холостяк».
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