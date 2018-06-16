Крид послал звезду «Холостяка» к Бузовой

Крид бросил Клюкину вместе с Бузовой

Егор Крид вместе с коллегой по музыкальному цеху Тимуром Юнусовым (Тимати) стал гостем передачи «Вечерний Ургант». Ведущий напомнил, что весной этого года вышло телешоу «Холостяк», где Егор Крид в роли главного холостяка страны, выбирал избранницу из десятков девушек.

Певец ответил, что не знал об этом.

«Что ты хочешь у меня узнать? Будет ли она участвовать в программе с Бузовой? Пусть наденет парик и идет», — язвительно ответил Крид.

Ранее екатеринбургская модель Дарья Клюкина стала победительницей шестого сезона шоу «Холостяк».