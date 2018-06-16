Крид бросил Клюкину вместе с Бузовой 

Российский певец Егор Крид предложил модели Дарье Клюкиной еще раз поучаствовать в шоу «Холостяк», надев парик.
Егор Крид вместе с коллегой по музыкальному цеху Тимуром Юнусовым (Тимати) стал гостем передачи «Вечерний Ургант». Ведущий напомнил, что весной этого года вышло телешоу «Холостяк», где Егор Крид в роли главного холостяка страны, выбирал избранницу из десятков девушек.
Иван Ургант спросил Егора Крида, знал ли он об участии Дарьи Клюкиной в предыдущем сезоне шоу, где она пыталась завоевать сердце актера Ильи Глинникова.
Певец ответил, что не знал об этом.
«Что ты хочешь у меня узнать? Будет ли она участвовать в программе с Бузовой? Пусть наденет парик и идет», — язвительно ответил Крид.
Ранее екатеринбургская модель Дарья Клюкина стала победительницей шестого сезона шоу «Холостяк».