Ещё
Тайный ухажер выдал роман с Фриске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сам от себя в шоке: тайный ухажер выдал данные о романе с Фриске 

Дни.ру 1 час назад
Журналисты нашли некого мужчину, который утверждает, что на протяжении пяти лет тайно встречался с Жанной Фриске. По его словам, он прекрасно знал, что певица мечтала родить ребенка.
В Сети появился анонс нового выпуска передачи НТВ "Новые русские сенсации". Темой передачи стала Жанна Фриске. Откровенное интервью дал мужчина, назвавший себя гражданским мужем популярной певицы. Их отношения, длившиеся пять лет, артистка тщательно скрывала.
"Ну ты понимаешь, ты должен держать язык за зубами…" — так высказался на этот счет мужчина.
Однако теперь, спустя три года со дня смерти Жанны Фриске, экс-ухажер решил прервать молчание. Говорят, именно его она выбрала в качестве отца своему ребенку, однако тот не был готов к такой ответственности на тот момент.
"Молчать о том, что она хочет ребенка, она уже не могла", — отметил экс-избранник певицы.
Как утверждает голос за кадром, артистка предпочитала скрывать эти отношения от другого возлюбленного, телеведущего Дмитрия Шепелева.
"Я и сам в шоке от себя, что я такое выдал…" — признался тайный ухажер артистки.
К слову, сегодня, 15 июня, важная дата для всех поклонников Жанны Фриске. Прошло уже три года со дня смерти популярной исполнительницы. Одной из первых почтила ее память подруга, певица Ольга Орлова. Она опубликовала в Instagram совместное с Жанной фото и подписала его лишь символами разбитого сердца.
"лучшая!😭💔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Светлая память…😢😢😢", "Очень не хватает ее", "Царствие небесное!😢❤ помним. Жанна навсегда!", "Как жаль… до сих пор без слез не могу смотреть и слушать ее", — высказались фанаты.
Дни.ру: последние новости
Разъяренная Пугачева – Малахову: Тварь, сволочь, подонок! Квартиры и дачи: Говорухин оставил многомиллионное наследство Лишившийся волос Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Комментарии12
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боярский высказался о повышении пенсионного возраста425
Малахов привел Пугачеву в бешенство98
Песков объяснил слова Путина о пенсиях 13-летней давности530
ЦБ принял решение по ставке25
Отдых сотен россиян оказался под угрозой123
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
02:59
Отдых сотен россиян оказался под угрозой
Компании Личный счет
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение