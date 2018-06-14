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Раскрыт размер наследства Говорухина
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Раскрыт размер наследства Говорухина 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Режиссер Станислав Говорухин, скончавшийся на 83-м году жизни, оставил многомиллионное наследство, пишут «Дни.ру».
По информации издания, режиссер владел четырехкомнатной квартирой площадью 200 кв. метров на Трехгорном Валу в Пресненском районе Москвы. Стоимость квартиры издание оценило в 3 млн долларов.
>> Умер Станислав Говорухин
Также у Говорухина имелся в собственности загородный дом, расположенный в поселке Крекшино Московской области. Его стоимость «Дни.ру» оценивают в 19 млн рублей.
Во время президентской кампании 2000 года Станислав Говорухин указывал, что владеет земельным участком площадью 2000 кв. метров и дачей площадью 1200 кв. метров в Подмосковье, а также квартирой в Москве площадью 75 кв. метров.
Наследники Говорухина — жена Галина Борисовна и трое детей.
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