Раскрыт размер наследства Говорухина

Режиссер Станислав Говорухин , скончавшийся на 83-м году жизни, оставил многомиллионное наследство, пишут «Дни.ру».

По информации издания, режиссер владел четырехкомнатной квартирой площадью 200 кв. метров на Трехгорном Валу в Пресненском районе Москвы . Стоимость квартиры издание оценило в 3 млн долларов.

Также у Говорухина имелся в собственности загородный дом, расположенный в поселке Крекшино Московской области . Его стоимость «Дни.ру» оценивают в 19 млн рублей.

Во время президентской кампании 2000 года Станислав Говорухин указывал, что владеет земельным участком площадью 2000 кв. метров и дачей площадью 1200 кв. метров в Подмосковье, а также квартирой в Москве площадью 75 кв. метров.

Наследники Говорухина — жена Галина Борисовна и трое детей.