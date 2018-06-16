В Москве простятся со Станиславом Говорухиным

Прощание со Станиславом Говорухиным пройдет в храме Христа Спасителя

"16 июня в Преображенской церкви храма Христа Спасителя состоится церемония прощания и отпевание народного артиста РФ Станислава Говорухина, — сообщили ТАСС в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. — Начало церемонии прощания — в 09:00 мск, начало отпевания — в 13:00 мск".

Говорухин будет похоронен в этот же день на Новодевичьем кладбище.

Многие коллеги знали, что Говорухин болел, однако, по словам главы "Мосфильма" Карена Шахназарова , он "очень мужественно держался, был сильным, не позволял лишней суеты, связанной с его болезнью". Ложная информация о кончине Говорухина попала в сеть 13 июня, и была тут же опровергнута пресс-секретарем режиссера Марией Шоппо. Однако уже на следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил: 14 июня в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха" Говорухина не стало.