Газманов пережил «апокалипсис» в Москве 

Певец Олег Газманов «обиделся за державу», о чем сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
Жесть! В ШРМ новый терминал, красивый аэропорт, Но! Прилетаю в который раз и невозможно выехать. Есть 4 полосы, но пускают только на две, забитые таксистами и другими авто. Пустили бы на пустые полосы хотя бы таксистов (если это связано с безопасностью) или как— то по другому пробку эту вечную развязали. Стыдно, господа! Только в Москве так. Обидно за Державу — ещё и в День России!
Два дня назад Народный артист России опубликовал видео, в котором рассказал, что, прилетев из Санкт-Петербурга в Москву, в очередной раз столкнулся с трудностями при выезде из аэропорта Шереметьево.
«В общем, здесь конец света какой-то», — посетовал он.
По его словам, перед воздушной гаванью есть четыре автомобильные полосы, однако для движения открыты лишь две, «забитые» таксистами, «ждущими, видимо, иностранцев, которые на футбол приехали».
«Стыдно, господа! Только в Москве так. Обидно за Державу!» — заявил Газманов.
Накануне СМИ сообщали, что из-за многочисленных болельщиков, которые пытались улететь из Шереметьево, в аэропорту «зависла система», в результате чего регистрация пассажиров по меньшей мере на один из рейсов не могла начаться 40 минут.
Сегодня матчем Россия — Саудовская Аравия откроется чемпионат мира по футболу 2018 года. Игры мундиаля примут 11 городов страны — Москва, Самара, Ростов-на-Дону, Саранск, Волгоград, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.