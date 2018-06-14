Газманов пережил «апокалипсис» в Москве

Певец Олег Газманов «обиделся за державу», о чем сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«В общем, здесь конец света какой-то», — посетовал он.

По его словам, перед воздушной гаванью есть четыре автомобильные полосы, однако для движения открыты лишь две, «забитые» таксистами, «ждущими, видимо, иностранцев, которые на футбол приехали».

«Стыдно, господа! Только в Москве так. Обидно за Державу!» — заявил Газманов.

Накануне СМИ сообщали, что из-за многочисленных болельщиков, которые пытались улететь из Шереметьево, в аэропорту «зависла система», в результате чего регистрация пассажиров по меньшей мере на один из рейсов не могла начаться 40 минут.