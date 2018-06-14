«Уродина!»: Гомес унизил известный кутюрье

Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес

Итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана оскорбил американскую актрису и певицу Селену Гомес в Instagram.

В аккаунте The Catwalk Italia, публикующем фотографии лучших нарядов знаменитостей, появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях. «È proprio brutta!» («Она такая уродина!») — написал Габбана в комментариях. Затем он согласился с пользователем, назвавшим певицу померанским шпицем.

A post shared by The Catwalk Italia — TCI (@thecatwalkitalia) on Jun 11, 2018 at 3:22pm PDT

Друзья и поклонники Селены Гомес бросились на ее защиту. «Надеюсь, это шутка, потому что она одна из самых красивых женщин в мире! Она прекрасна и внешне, и внутренне, и это как раз то, чего тебе не хватает», — ответил дизайнеру один комментатор.

«Когда взрослый человек обзывает молодую девушку или вообще кого бы то ни было, это говорит о его недалёкости и незрелости. Позор», — пристыдил другой.

Селена Гомес никак не отреагировала на оскорбление.

В ноябре 2017 года Стефано Габбана заявил в интервью журналу Vogue, что сексуальное домогательство не является насилием. Текст опубликован в печатной версии ноябрьского номера журнала.