«Уродина!»: Гомес унизил известный кутюрье

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Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана оскорбил американскую актрису и певицу Селену Гомес в Instagram.
В аккаунте The Catwalk Italia, публикующем фотографии лучших нарядов знаменитостей, появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях. «È proprio brutta!» («Она такая уродина!») — написал Габбана в комментариях. Затем он согласился с пользователем, назвавшим певицу померанским шпицем.
Друзья и поклонники Селены Гомес бросились на ее защиту. «Надеюсь, это шутка, потому что она одна из самых красивых женщин в мире! Она прекрасна и внешне, и внутренне, и это как раз то, чего тебе не хватает», — ответил дизайнеру один комментатор.
«Когда взрослый человек обзывает молодую девушку или вообще кого бы то ни было, это говорит о его недалёкости и незрелости. Позор», — пристыдил другой.
Селена Гомес никак не отреагировала на оскорбление.
В ноябре 2017 года Стефано Габбана заявил в интервью журналу Vogue, что сексуальное домогательство не является насилием. Текст опубликован в печатной версии ноябрьского номера журнала.
«Это не ново! Лукино Висконти предложил Хельмуту Бергеру и Алену Делону разделить с ним постель… Но послушай, ты сам решаешь, соглашаться или нет. Это правда, все это знают. Через 20 лет вы все говорите: "Ах, он коснулся моей задницы!" Так что это вовсе не насилие», — рассказал он интервьюеру.
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