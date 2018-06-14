Ольга Бузова осталась без голоса

Последние недели выдались для Ольги Бузовой тяжелыми. И без того плотный график Ольги дополнился премией МУЗ-ТВ, на которой Ольга получила свою первую заветную тарелку. Певица очень ответственно подошла к подготовке к премии — она появилась на красной дорожке на коне в необычном платье с длинным шлефом. Когда поющая ведущая наконец получила заслуженную награду, она не смогла сдержать слез.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 13 Июн 2018 в 2:06 PDT Уже на следующий день после премии артистка открывала свой первый ресторан в Москве . На Цветном бульваре был большой ажиотаж, ведь Ольга в честь открытия кормила всю Москву бесплатно, а также исполнила свои хиты. Сразу после мероприятия Ольгу ждали очередные гастроли.

После такого количества мероприятий Бузова потеряла голос. Организм артистки дал сбой — Ольга почти не отдыхает и мало спит. Также артистка много летает и постоянно выступает на сцене. Сейчас Бузова пытается восстановить голос. «Плохо спала и вообще не помню, когда я спала и высыпалась. Верните мне голос. Как быстро вернуть его? Чай, наверно, горячий», — поделилась Ольга с поклонниками. Подписчики поддерживают певицу и желают ей скорейшего выздоровления.