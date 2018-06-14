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Сын Зверева расплакался на шоу Малахова
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Сын Зверева расплакался на шоу Малахова 

Рамблер 35 минут назад
Фото: кадр Youtube
Сын стилиста Сергея Зверева в слезах ушел из студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», получив результаты генетической экспертизы. Об этом сообщает «СтарХит».
Сергей Зверев-младший хотел найти свою мать. Такое желание у него появилось после слов бабушки, заявившей, что он — приемный ребенок. Молодой человек навестил в Иркутской области двоюродного дедушку, и тот согласился предоставить материал для ДНК-теста. В ходе программы Звереву-младшему принесли результаты ДНК-теста.
Как отмечает «СтарХит», молодой человек «был шокирован» полученной информацией и ушел из студии, «едва сдерживая слезы». Какими оказались результаты теста, пока неизвестно.
Родственники стилиста, с которыми поговорил Зверев-младший, выдвигают разные версии о его матери. По мнению некоторых из них, женщина умерла, а ребенка «привезли и сказали: вот ваше». По другой версии, молодой человек может быть внебрачным сыном родного брата Зверева-старшего Александра. Мужчина страдал от бронхиальной астмы и умер в 29 лет. По словам Зверева-младшего, у него иногда тоже проявляется астма.
Ранее СМИ писали, что Зверев-младший из-за своей свадьбы поругался с отцом. Стилисту якобы не понравились слухи о том, что у невесты есть ребенок от другого мужчины. Сообщалось, что Зверев-младший работает в подмосковной гостинице и получает 30 тысяч рублей в месяц, а его жена — администратор отеля.
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