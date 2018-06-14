Знакомый рассказал о состоянии Говорухина 

Режиссер Станислав Говорухин периодически впадает в «бессознательное состояние» и не может говорить. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на близкого человека, который много лет работал вместе с режиссером.
По словам собеседника газеты, о коме речи не идет, но Говорухин теряет сознание из-за слабости. Коллега Говорухина отметил, что перед Новым годом режиссеру удалили легкое. При этом периодически он приходит в себя и реагирует на окружающих.
Источник «МК» подчеркнул, что 12 июня режиссер не мог говорить, но был способен пожать руку.
Врачи не дают прогнозов о выздоровлении 82-летнего Говорухина. Его знакомый отметил, что академик Лео Бокерия еще полтора года советовал Говорухину бросить курить, «но Станислав Сергеевич никого не слушал».
13 июня в СМИ сообщили о смерти Говорухина. Информацию опровергла пресс-секретарь режиссера, а его жена заявила, что он «прекрасно себя чувствует», знает, что его любят и ценят, но «ни с кем разговаривать не хочет». В Госдуме сообщили, что Говорухин проходит лечение в санатории «Барвиха».