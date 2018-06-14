Знакомый рассказал о состоянии Говорухина

Режиссер Станислав Говорухин периодически впадает в «бессознательное состояние» и не может говорить. Об этом пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на близкого человека, который много лет работал вместе с режиссером.

По словам собеседника газеты, о коме речи не идет, но Говорухин теряет сознание из-за слабости. Коллега Говорухина отметил, что перед Новым годом режиссеру удалили легкое. При этом периодически он приходит в себя и реагирует на окружающих.

Источник «МК» подчеркнул, что 12 июня режиссер не мог говорить, но был способен пожать руку.

Врачи не дают прогнозов о выздоровлении 82-летнего Говорухина. Его знакомый отметил, что академик Лео Бокерия еще полтора года советовал Говорухину бросить курить, «но Станислав Сергеевич никого не слушал».