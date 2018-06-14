«Крайне слаб»: подробности о состоянии Говорухина

Говорухин без одного легкого уже не разговаривает

О состоянии Станислава Говорухина рассказал близкий знакомый. По его словам, состояние режиссера критическое, накануне он уже не разговаривал.

Журналисты издания "Московский комсомолец" выяснили, что Станислав говорухин крайне слаб и не может разговаривать. Такую информацию сообщил репортерам близкий человек, с которым режиссера связывают годы работы.

Он категорично опроверг информацию о том, что Говорухин впал в кому.

"Не знаю, откуда взялись разговоры об этом. Просто от слабости Станислав Сергеевич впадает в бессознательное состояние, но иногда приходит в себя, открывает глаза, реагирует", — сообщил приближенный.

Однако прогнозы медиков нерадужны.

"Вчера он уже не разговаривал, но мог еще пожать руку. Его состояние врачи оценивают как критическое, тяжелое. Никаких прогнозов никто не дает", — рассказал коллега Говорухина.

По его словам, к режиссеру мало кого пускают, он слаб. Впрочем, оговорился знакомый, Говорухин такой "уже давно".

"Перед Новым годом Станиславу Сергеевичу удалили легкое. Еще полтора года назад Бокерия говорил ему: "Бросайте курить. Ничего хорошего с этим курением вас не ждет". Но Станислав Сергеевич никого не слушал", — нерадостно заключил информатор.

Накануне, 13 июня, российские СМИ взорвались сообщением о смерти Станислава Говорухина. Однако информация была оперативно опровергнута его пресс-секретарем Марией Шоппо.

"Это слухи. У меня просто не хватает зла, если честно", — сказала она.