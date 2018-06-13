Ещё
Цымбалюк-Романовскую хотят выдвинуть в мэры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цымбалюк-Романовскую хотят выдвинуть в мэры 

Рамблер 2 часа назад
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Бывшую жену актера Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую предложили выдвинуть на пост мэра Москвы, сообщает портал «Дни.ру».
С такой инициативой выступили поклонники девушки. По их мнению, Цымбалюк-Романовская подходит на пост мэра российской столицы, так как любит город, владея сразу несколькими квартирами в нем, а также является хорошим управленцем, что доказала, будучи директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
Также поклонники Цымбалюк-Романовской уверены, что она точно знает, что нужно пенсионерам, так как «много лет заботилась о старике».
«А какие у нее талантливые родители!» — отметили они.
В связи с этим фанаты предположили, что мать-костюмер может стать имиджмейкером Цымбалюк-Романовской, а отец-инженер — возглавить ее предвыборный штаб.
Накануне о своем намерении принять участие в выборах мэра Москвы объявил актер Никита Джигурда. Шоумен подчеркнул, что хочет избраться ради «миллионов мужчин, ущемленных в своих правах и достоинствах», а также ради тех москвичей, кого «насильно» переселяют из квартир «в уютных двориках» в «камеры многоэтажных человейников».
Комментарии9  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ сообщили о смерти Говорухина88
«Это намного серьезнее, чем санкции»136
Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео212
Россия заплатит за Донбасс299
Израиль показал убийцу «Панцирей»86
Видео
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:03
Крым остался без света
Происшествия
00:59
Джигурда не возглавит Москву
Шоу-бизнес Новости Москвы
01:56
Акула откусила кусок от другой акулы
Происшествия
03:58
Москвичам пообещали 30-градусную жару
Новости Москвы Общество
01:11
Дочь Трампа высмеяли за пословицу
В мире
00:55
Енот залез на небоскреб по отвесной стене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение