Цымбалюк-Романовскую хотят выдвинуть в мэры 

Бывшую жену актера Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую предложили выдвинуть на пост мэра Москвы, сообщает портал «Дни.ру».
С такой инициативой выступили поклонники девушки. По их мнению, Цымбалюк-Романовская подходит на пост мэра российской столицы, так как любит город, владея сразу несколькими квартирами в нем, а также является хорошим управленцем, что доказала, будучи директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
Также поклонники Цымбалюк-Романовской уверены, что она точно знает, что нужно пенсионерам, так как «много лет заботилась о старике».
«А какие у нее талантливые родители!» — отметили они.
В связи с этим фанаты предположили, что мать-костюмер может стать имиджмейкером Цымбалюк-Романовской, а отец-инженер — возглавить ее предвыборный штаб.
Накануне о своем намерении принять участие в выборах мэра Москвы объявил актер Никита Джигурда. Шоумен подчеркнул, что хочет избраться ради «миллионов мужчин, ущемленных в своих правах и достоинствах», а также ради тех москвичей, кого «насильно» переселяют из квартир «в уютных двориках» в «камеры многоэтажных человейников».