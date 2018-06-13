Цымбалюк-Романовскую хотят выдвинуть в мэры

Бывшую жену актера Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую предложили выдвинуть на пост мэра Москвы , сообщает портал «Дни.ру».

С такой инициативой выступили поклонники девушки. По их мнению, Цымбалюк-Романовская подходит на пост мэра российской столицы, так как любит город, владея сразу несколькими квартирами в нем, а также является хорошим управленцем, что доказала, будучи директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Также поклонники Цымбалюк-Романовской уверены, что она точно знает, что нужно пенсионерам, так как «много лет заботилась о старике».

«А какие у нее талантливые родители!» — отметили они.

В связи с этим фанаты предположили, что мать-костюмер может стать имиджмейкером Цымбалюк-Романовской, а отец-инженер — возглавить ее предвыборный штаб.