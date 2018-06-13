Говорухин при смерти

СМИ сообщили о крайне тяжелом состоянии Говорухина

По словам собеседника агентства в медицинских кругах, режиссер и депутат Госдумы был госпитализирован в Центральную клиническую больницу, подчиненную управлению делами президента России, а его состояние является крайне тяжелым.

При этом агентство отмечает, что пока эта информация не имеет официального подтверждения.

Между тем, как сообщил каналу «360» знакомый с ситуацией источник, Говорухин находится в коме.

Ранее СМИ сообщили, что Станислав Говорухин умер, однако в беседе с « Московским комсомольцем » директор режиссера назвала публикации об этом «злой шуткой» и уточнила, что в настоящее время Говорухин находится в санатории в Барвихе.

«Он жив», — также заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.