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Говорухин при смерти
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СМИ сообщили о крайне тяжелом состоянии Говорухина 

Рамблер 2 часа назад
Режиссер Станислав Говорухин попал в больницу, сообщает «Интерфакс».
По словам собеседника агентства в медицинских кругах, режиссер и депутат Госдумы был госпитализирован в Центральную клиническую больницу, подчиненную управлению делами президента России, а его состояние является крайне тяжелым.
При этом агентство отмечает, что пока эта информация не имеет официального подтверждения.
Между тем, как сообщил каналу «360» знакомый с ситуацией источник, Говорухин находится в коме.
Ранее СМИ сообщили, что Станислав Говорухин умер, однако в беседе с «Московским комсомольцем» директор режиссера назвала публикации об этом «злой шуткой» и уточнила, что в настоящее время Говорухин находится в санатории в Барвихе.
«Он жив», — также заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.
82-летний Станислав Говорухин — прославленный режиссер, снявший такие фильмы, как «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок», актер, исполнивший роли в таких картинах, как «Асса», «Орел и решка» и «Радости и печали маленького лорда», депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и кандидат в президенты страны на выборах 2000 года.
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