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Продюсер группы рассказал о трагедии Шатунова
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Продюсер группы рассказал о трагедии Шатунова 

Рамблер 5 часов назад
Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram сообщил о смерти Галины Венедиктовой, которая была официальным опекуном певца Юрия Шатунова.
По словам Разина, женщина скончался 10 июня. Причина ее смерти не уточняется. Венедиктова, заслуженный учитель России, была директором московской школы-интерната номер 24, где учились все члены группы «Ласковый май».

10.06.2018 года ушла из жизни Венедиктова Галина Федоровна, заслуженный учитель России, вице-президент Межрегиональной Молодежной Общественной Организации «Солнечный круг». Галина Федоровна была директором школы-интерната N24 города Москвы, где учились все ребята группы «Ласковый май», а также была официальным опекуном Юры Шатунова. Группа «Ласковый май», Юра Шатунов, Сергей Серков, Андрей Гуров, Олег Крестовский и я выражаем глубокие соболезнования родным и близким усопшей. Прощание с Галиной Фёдоровной Венедиктовой пройдёт 13 июня в 11:00 по адресу: Московская область, город Троицк, Октябрьский проспект, д. 3

Публикация от  Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Родная мать Шатунова Вера умерла осенью 1984 года от сердечной недостаточности. В 1988 году Разин послушал демо-кассету с любительскими записями нескольких песен Шатунова и заинтересовался певцом. В итоге Шатунова перевели в московский интернат. Венедиктова стала его официальным опекуном.
После ухода из интерната Венедиктова была вице-президентом молодежной общественной организации «Солнечный круг».
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