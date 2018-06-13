Продюсер группы рассказал о трагедии Шатунова

Родная мать Шатунова Вера умерла осенью 1984 года от сердечной недостаточности. В 1988 году Разин послушал демо-кассету с любительскими записями нескольких песен Шатунова и заинтересовался певцом. В итоге Шатунова перевели в московский интернат. Венедиктова стала его официальным опекуном.

После ухода из интерната Венедиктова была вице-президентом молодежной общественной организации «Солнечный круг».