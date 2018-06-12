Ургант вызвал гнев россиян своим поступком

Слухи о том, что известный российский телеведущий Иван Ургант получил гражданство Израиля стали поводом для настоящей волны народного возмущения в интернете. От оскорблений и виртуальных плевков шоумена не спасло даже его личное заверение, что он любит Россию и не собирается из нее уезжать.

После того, как в СМИ появилась информация о получении Иваном Ургантом паспорта гражданина Израиля, в Сети разразилась настоящая буря. Ведущего стали обвинять, что он буквально бежит из России. При этом даже в первоисточнике — израильском издании "Вести" — прямо говорилось, что после получения документа, дающего право на безвизовый въезд в 161 страну мира, он вернется в Москву

Более того, не остановило злопыхателей даже опровержение самого Ивана Урганта.

"Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь", — написал телеведущий на своей странице в Instagram. "Я действительно уехал в Израиль…На два дня", — подчеркнул он.

В этой стране, объяснил Иван Ургант, похоронены его прабабушка и тетя, что и стало причиной поездки.

Впрочем, самые внимательные пользователи Сети обратили внимание, что слова Ивана Урганта не проливают свет на вопрос — получал он или нет израильское гражданство. Дело в том, что для этого нет необходимости отказываться от российского паспорта или переезжать в страну на постоянное место жительства.

Некоторые комментаторы решили, что ведущий темнит неспроста. Дескать, он действительно получил паспорт гражданина Израиля, однако не хочет акцентировать на этом внимания, поскольку жить намерен все же в России. Рассудительные пользователи Сети заметили, что ничего предосудительного в такой позиции, даже если это правда, нет.