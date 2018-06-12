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Джигурда собрался баллотироваться в мэры
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Джигурда собрался баллотироваться в мэры 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Twitter
Актер Никита Джигурда объявил о намерении принять участие в выборах мэра Москвы.
На своей странице в соцсети Instagram шоумен отметил свои низкие шансы на победу, однако подчеркнул, что считает необходимым произнести то, «говорят многие-многие люди».
По его словам, нынешние власти города лишили москвичей права на их квартиры в уютных двориках, «насильно переселяя в камеры многоэтажных человейников».
«И эта хреновация тоже за наш с вами счет», — напомнил он.
Москва — город Джигурды и его «любовница», считает актер, однако там он встречает много несправедливости. Кроме того, он подчеркнул, что отлично представляет ради кого идет на выборы — ради «миллионов мужчин, ущемленных в своих правах и достоинствах».
«Мужчина, рыцарь, джигит не может без коня», — уверен Джигурда.
По его словам, сейчас конь — это машина, а власти «выдавили» автомобилистов из города при помощи платных парковок и пешеходных улиц.
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