Джигурда собрался баллотироваться в мэры Москвы

«Улыбайтесь, господа!» Никита Джигурда решил стать мэром Москвы

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, я принял решение и иду в мэры Москвы, зная и видя, что творится… не стесняйтесь поддержать меня! И не пожалеете вы!заверил Джигурда.

«Я знаю, что шансов выиграть у меня не много, но кто-то должен сказать вслух о том, что говорят многие-многие люди», — добавил артист.

Власть лишила нас права на наши квартиры в уютных московских двориках, насильно переселяя в камеры «человейников». И эта «хреновация» тоже за нас с вами счет, заявил Джигурда.

Впрочем, заявления артиста не имеют никакого значения: Джигурда имеет украинское гражданство.