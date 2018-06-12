Джигурда собрался баллотироваться в мэры Москвы

Никита Джигурда заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Москвы. Свое решение артист озвучил в Instagram:
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, я принял решение и иду в мэры Москвы, зная и видя, что творится… не стесняйтесь поддержать меня! И не пожалеете вы!заверил Джигурда.
«Я знаю, что шансов выиграть у меня не много, но кто-то должен сказать вслух о том, что говорят многие-многие люди», — добавил артист.
Власть лишила нас права на наши квартиры в уютных московских двориках, насильно переселяя в камеры «человейников». И эта «хреновация» тоже за нас с вами счет, заявил Джигурда.
Впрочем, заявления артиста не имеют никакого значения: Джигурда имеет украинское гражданство.