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Джигурда собрался баллотироваться в мэры Москвы
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«Улыбайтесь, господа!» Никита Джигурда решил стать мэром Москвы 

Ридус 3 часа назад
Фото: Twitter
Никита Джигурда заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Москвы. Свое решение артист озвучил в Instagram:
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, я принял решение и иду в мэры Москвы, зная и видя, что творится… не стесняйтесь поддержать меня! И не пожалеете вы!заверил Джигурда.
«Я знаю, что шансов выиграть у меня не много, но кто-то должен сказать вслух о том, что говорят многие-многие люди», — добавил артист.
Власть лишила нас права на наши квартиры в уютных московских двориках, насильно переселяя в камеры «человейников». И эта «хреновация» тоже за нас с вами счет, заявил Джигурда.
Впрочем, заявления артиста не имеют никакого значения: Джигурда имеет украинское гражданство.
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