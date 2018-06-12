Джигурда не возглавит Москву

Джигурда лишился возможности возглавить Москву

«Согласно пункту 3.1 статьи 4 федерального закона "О гарантиях", не может», — сказал Реут в ответ на вопрос, сможет ли Джигурда баллотироваться с двумя действующими паспортами.

Ранее в среду Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы. В комментарии агентству он заявил, что все формальности с его стороны были соблюдены. «Я гражданин России и гражданин Украины , у меня вид на жительство во Франции . Я гражданин мира», — сказал он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Действующий градоначальник Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком необходимые документы 8 июня.

В начале марта Джигурда получил паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики, однако через несколько дней его лишили гражданства.

Джигурда родился на Украине, в Москву он приехал в 1980-х годах.