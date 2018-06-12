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Джигурда не возглавит Москву
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Джигурда лишился возможности возглавить Москву 

Lenta.ru 20 часов назад
Актер и шоумен Никита Джигурда не сможет стать кандидатом в мэры Москвы, так как имеет два гражданства, заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Его слова цитирует РИА Новости в среду, 13 июня.
«Согласно пункту 3.1 статьи 4 федерального закона "О гарантиях", не может», — сказал Реут в ответ на вопрос, сможет ли Джигурда баллотироваться с двумя действующими паспортами.
Ранее в среду Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы. В комментарии агентству он заявил, что все формальности с его стороны были соблюдены. «Я гражданин России и гражданин Украины, у меня вид на жительство во Франции. Я гражданин мира», — сказал он.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Действующий градоначальник Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком необходимые документы 8 июня.
О желании принять участие в выборах также заявили бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, журналист Антон Красовский и бизнесмен Герман Стерлигов, который в случае победы пообещал «уместить всю Москву в Садовое кольцо».
В начале марта Джигурда получил паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики, однако через несколько дней его лишили гражданства.
Джигурда родился на Украине, в Москву он приехал в 1980-х годах.
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Комментарии114  Ещё 46 источников 
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